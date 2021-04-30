Летом газ для населения не подешевеет - эксперт

Правительству нужно определить методику расчета цен и тарифов, создать внутренний индикатор, который будет базовым для определения цены газа или годового тарифа.

Это позволит снизить стоимость ресурса для населения, рассказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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«Но у нас пока цены привязаны к внешним спекулятивным котировкам. Плюс в тариф заложены все ценовые риски, связанные с изменением этих спекулятивных котировок на протяжении всего следующего года. То есть цены на газ в Украине определяются не по соотношению спроса и предложения внутри страны, а привязаны к котировкам на европейских газовых хабах — виртуальных точках продаж. Где-то в Нидерландах, Австрии или Германии стоит сервер. На нем установлена программа, доступ к которой имеют трейдеры. Они предлагают, покупают или перепродают определенные объемы газа. Среди участников этого рынка есть не только поставщики и потребители, но и большое количество спекулянтов. Поэтому усредненная цена всех сделок, которые там заключаются, выше фактической рыночной цены природного газа», — говорит Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, Нафтогаз монопольно распоряжается ресурсом Укргаздобычи.

«Нужно сделать так, чтобы в Украине была торговая площадка, на которой бы реализовывался газ внутренней добычи. И чтобы его цена учитывалась при определении годового тарифа. А у нас это не учитывается. Почему-то считается, что весь газ покупаем на европейских газовых хабах и потом его транспортируем в Украину. Но этого нет. У нас две трети внутренней добычи. Также никоим образом не учитывается наличие газа в хранилищах. А все это — полномочия правительства. Кабмин определяет методику или НКРЭКП по соответствующему поручению. Поэтому требовать от компаний снизить летом цену — это просто смешно», — говорит Рябцев.

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Если стоимость газа является недоступной для большинства потребителей, нужно менять правила игры на рынке.

«Правила игры на рынке может и должен менять независимый арбитр, которым является Кабмин или НКРЭКП. А не рассказывать, что кто-то должен снижать цены», — подытожил эксперт.

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