Межбанк: курсовое затишье будет недолгим

Среда на валютном межбанке прошла в два этапа. В первой половине дня спрос периодически превышал предложение и котировки реагировали на это ростом. С утренних 27,75/27,77 гривен доллар к 11 часам подрос до 27,775/27,795. Но дальше потенциал существенного роста был исчерпан. Чувствовалось, что покупатели и продавцы нашли компромисс по курсу в пределах этих котировок и с небольшими отклонениями он продержался до самого окончания активной фазы торгов.
К 16 часам котировки на единичных сделках подтянули до отметки 27,78/27,80 гривен за доллар, но потом также и опустили до 27,77/27,79 к завершению сессии. Нацбанк на торги не выходил, а крупные игроки в этот раз на удивление «миролюбиво» и оперативно находили устраивающий обе стороны курс.
Даже вчерашние заходы возмещения НДС экспортерам пока не особо давили на курс. Хотя по данным Минфина Украины 27 апреля им было перечислено не менее 4,5−4,6 млрд гривен. Скорее всего эти суммы с учетом еще и сегодняшних погашений облигаций на сумму 11,6 млрд гривен и выплат процентов по 6 другим выпускам облигаций — повлияют на поведение межбанка уже завтра. Клиентам надо закрывать месяц и такие гривневые вливания со стороны государства им очень кстати.
Главные события 28 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,77 / 27,79
евро — 33,52 / 33,54
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1296 / 1,1298
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Телефонный разговор с «банкиром» стоил женщине 20 тысяч гривенВчера, 15:47 - 2048 11
Почему мало граждан пользуются негосударственными пенсионными фондами — разъяснение Минсоцполитики11 ч. назад - 795 9
В 2020 «Нафтогаз» получил убыток в 19 млрд гривен11 ч. назад - 485 8
Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - РожковаВчера, 16:00 - 1870 7
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)Вчера, 15:00 - 13887 6
В сети показали первый украинский минивэн «Запорожец» от ЗАЗ (фото)18 ч. назад - 8688 1
Opel везет в Украину субкомпактный кроссовер за 20 тысяч долларов18 ч. назад - 2168 1
ПриватБанк обновил приложение7 ч. назад - 1651
Создан электромобиль Ева с солнечными батареями: стоимость серийной версии (фото)15 ч. назад - 1453 3
Новые тарифы на газ и свет в Украине: Оржель сказал, как изменится ценаВчера, 21:00 - 1302 2
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 491
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1444 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1179
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 725
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1086