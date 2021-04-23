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Межбанк: курсовое затишье будет недолгим

Межбанк: курсовое затишье будет недолгим

Среда на валютном межбанке прошла в два этапа. В первой половине дня спрос периодически превышал предложение и котировки реагировали на это ростом. С утренних 27,75/27,77 гривен доллар к 11 часам подрос до 27,775/27,795. Но дальше потенциал существенного роста был исчерпан. Чувствовалось, что покупатели и продавцы нашли компромисс по курсу в пределах этих котировок и с небольшими отклонениями он продержался до самого окончания активной фазы торгов.

К 16 часам котировки на единичных сделках подтянули до отметки 27,78/27,80 гривен за доллар, но потом также и опустили до 27,77/27,79 к завершению сессии. Нацбанк на торги не выходил, а крупные игроки в этот раз на удивление «миролюбиво» и оперативно находили устраивающий обе стороны курс.

Даже вчерашние заходы возмещения НДС экспортерам пока не особо давили на курс. Хотя по данным Минфина Украины 27 апреля им было перечислено не менее 4,5−4,6 млрд гривен. Скорее всего эти суммы с учетом еще и сегодняшних погашений облигаций на сумму 11,6 млрд гривен и выплат процентов по 6 другим выпускам облигаций — повлияют на поведение межбанка уже завтра. Клиентам надо закрывать месяц и такие гривневые вливания со стороны государства им очень кстати.

Главные события 28 апреля на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 27,75/27,77 вырос на 2 копейки до 27,77/27,79 гривен к концу дня.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,7876 гривен, а официальный курс на 29 апреля 2021 года установлен на уровне 27,7867 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,77 / 27,79
евро — 33,52 / 33,54

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1296 / 1,1298

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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