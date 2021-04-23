У Tesla возникли новые проблемы с европейским заводом

Американский автопроизводитель Tesla может получить штраф от правительства Германии. Решение будет приниматься по результатам расследования в отношении прокладки компанией промышленных сточных труб.
Министерство окружающей среды Бранденбурга сообщает, что канавы для труб были обнаружены на строительной площадке Tesla Gigafactory во время обычной проверки. Ведомство сообщило изданию Business Insider Germany, что остановило строительство на площадке с 26 марта по 12 апреля 2021 года. После этого строительство было разрешено возобновить.
Однако министерство начало расследование в отношении компании за незаконную установку водопровода, которая могла нанести ущерб окружающей среде. Эксперты говорят, что установленные одностенные сварные трубы не имеют достаточной толщины, чтобы гарантировать, что промышленные сточные воды, протекающие через них, не попадут в местную питьевую воду.
«Это разрушает основу доверия, которое, как я предполагал, существовало, по крайней мере, между лицензирующим органом и Tesla», — сказал Торстен Деппнер, юрист экологической ассоциации в Бранденбурге.
Это несколько иронично, учитывая, что Илон Маск открыто критиковал правительство Германии за его бюрократию, обвиняя его в непонимании срочности, с которой его компания борется с изменением климата.
При этом в февральском отчете говорилось, что строительство Gigafactory не будет завершено этим летом. В то время ряд критически важных зданий не был достроен, и не было подано заявки на строительство аккумуляторного завода, который Tesla намеревается создать здесь же.
Тогда Tesla признала, что из-за проблем может не уложиться в сроки строительства. В связи с замораживанием строительства на две с половиной недели дата открытия немецкого завода, безусловно, будет переноситься.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему мало граждан пользуются негосударственными пенсионными фондами — разъяснение МинсоцполитикиВчера, 08:01 - 951 12
В 2020 «Нафтогаз» получил убыток в 19 млрд гривенВчера, 07:34 - 591 8
Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - РожковаПозавчера, 16:00 - 2025 7
Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населенияВчера, 16:34 - 883 6
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)Позавчера, 15:00 - 14659 6
ПриватБанк обновил приложениеВчера, 12:10 - 2287
Создан электромобиль Ева с солнечными батареями: стоимость серийной версии (фото)Вчера, 04:03 - 1765 3
Доходы стримеров выросли на 1071%: украинцы увеличили заработки на международных рынкахВчера, 17:00 - 1430
В Днепре испытывают новый низкопольный трамвай производства «Южмаша» (фото)Вчера, 14:31 - 1036
Киев ослабляет карантинВчера, 12:17 - 1029 1
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 507
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1463 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1192
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 738
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1098