У Tesla возникли новые проблемы с европейским заводом

Американский автопроизводитель Tesla может получить штраф от правительства Германии. Решение будет приниматься по результатам расследования в отношении прокладки компанией промышленных сточных труб.

Министерство окружающей среды Бранденбурга сообщает, что канавы для труб были обнаружены на строительной площадке Tesla Gigafactory во время обычной проверки. Ведомство сообщило изданию Business Insider Germany, что остановило строительство на площадке с 26 марта по 12 апреля 2021 года. После этого строительство было разрешено возобновить.

Однако министерство начало расследование в отношении компании за незаконную установку водопровода, которая могла нанести ущерб окружающей среде. Эксперты говорят, что установленные одностенные сварные трубы не имеют достаточной толщины, чтобы гарантировать, что промышленные сточные воды, протекающие через них, не попадут в местную питьевую воду.

«Это разрушает основу доверия, которое, как я предполагал, существовало, по крайней мере, между лицензирующим органом и Tesla», — сказал Торстен Деппнер, юрист экологической ассоциации в Бранденбурге.

Это несколько иронично, учитывая, что Илон Маск открыто критиковал правительство Германии за его бюрократию, обвиняя его в непонимании срочности, с которой его компания борется с изменением климата.

При этом в февральском отчете говорилось, что строительство Gigafactory не будет завершено этим летом. В то время ряд критически важных зданий не был достроен, и не было подано заявки на строительство аккумуляторного завода, который Tesla намеревается создать здесь же.

Тогда Tesla признала, что из-за проблем может не уложиться в сроки строительства. В связи с замораживанием строительства на две с половиной недели дата открытия немецкого завода, безусловно, будет переноситься.