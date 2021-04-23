Заработок в Instagram: Цукерберг анонсировал новые возможности для пользователей

Генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг объявил о том, что в скором времени авторы контента в социальной сети Instagram смогут зарабатывать больше. Добиться этого можно с помощью новых функций, которые вскоре станут доступны пользователям платформы.

Уже сейчас пользователи Instagram имеют возможность заработка на публикации партнерского контента. Согласно имеющимся данным, в скором времени на платформе появятся инструменты, с помощью которых брендам будет проще искать соответствующих авторов контента.

Мы должны быть в состоянии помочь брендам найти авторов, соответствующих работе, которую они пытаются выполнять. Социальная сеть должна играть более активную роль, помогая брендам искать новых авторов, – заявил глава Instagram Адам Моссера.

Новые функции будут появляться по мере того, как Facebook будет приспосабливаться к недавним изменениям в экосистеме iOS. Новая политика конфиденциальности Apple усложняет сбор данных владельцев iPhone и iPad, необходимых для демонстрации персонализированной рекламы. Из-за этого Facebook приходится создавать новые инструменты, которые должны стать эффективным средством заработка на рекламе, в том числе персонализированной.