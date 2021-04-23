Налоговики разоблачили ФЛП, который не уплатил 39 млн грн налогов

Налоговики разоблачили физическое лицо-предпринимателя, не уплатившего 39 млн грн налогов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Налоговиками установлены факты получения физическим лицом – предпринимателем на собственные карточные счета средств от сторонних отправителей.

При этом полученные средства не были отражены в налоговой отчетности и не уплачены налогов и сборов на общую сумму более 39,0 млн грн.

Указанные факты, установленные подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, расследуются в рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК Украины.

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