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Разработчик вакцины AstraZeneca выйдет на биржу: сколько будут стоить акции компании

Разработчик вакцины AstraZeneca выйдет на биржу: сколько будут стоить акции компании

Биотехнологическая компания Vaccitech Limited, которая создала вакцину против коронавируса AstraZeneca, планирует начать продавать свои активы на бирже в США.

Компания рассчитывает на оценку в 613 миллионов долларов. Vaccitech будет торговаться под тикером VACC. Листинг активов проведут на бирже NASDAQ.

Vaccitech готова предложить потенциальным инвесторам 6,5 миллиона своих акций. Стоимость одного актива компании будет колебаться в пределах 18 долларов. Привлеченные средства компания намерена потратить на разработку вакцин против ряда болезней: папилломы человека, рака простаты, вируса гепатита В.

Компания частично принадлежит двум ученым, которые руководили процессом создания вакцины против COVID-19. Это Адриан Хилл и Сара Гилберт. Ученым принадлежит примерно по 5,2% акций Vaccitech.

Стоит добавить, что в марте Vaccitech привлекла 168 миллиона в инвестиционном раунде, который проходил при поддержке M & G Investment Management, Tencent, Gilead Sciences Inc., Конституционного резервного фонда Монако, Future Planet Capital и Oxford Sciences Innovation. Миллионные капиталовложения также будут потрачены на создание вакцин против вышеперечисленных болезней.

По материалам Телеканал новин 24
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