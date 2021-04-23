TSMC уже более чем вдвое превосходит Intel по рыночной капитализации

В прошлом году TSMC вышла на первое место по рыночной капитализации среди производителей полупроводниковой продукции. С тех пор компания заметно улучшила свое финансовое положение, что наглядно отражается в стоимости ее ценных бумаг и, как следует из недавнего финансового отчета по форме 20-F (аналог американского 10-K для зарубежных компаний, торгующихся на биржах США), поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сейчас TSMC по рыночной капитализации более чем вдвое превосходит Intel.

Акции TSMC торгуются на Тайваньской бирже (TWSE) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На NYSE акции TSMC торгуются под тикером TSM в форме американских депозитарных акций ADS — каждая такая стоит пять обыкновенных акций.

По данным новой отчетности TSMC к SEC, по состоянию на конец 2020 года в обращении находилось 1064 миллиона ADS, что соответствует 636 миллиардам долларов с учетом стоимости акций на момент закрытия торгов 27 апреля. Google Finance и Yahoo Finance указывают немного другие значения рыночной капитализации TSMC — 558 миллиардов и 564 миллиарда долларов соответственно.

Если посмотреть свежую форму 10-Q, поданную Intel в SEC, на 27 марта 2021 года в обращении находилось около 4 миллиардов обыкновенных акций компании. На закрытии торгов 27 апреля цена акций Intel составляла 57,98 долларов, что соответствует рыночной стоимости в 235 миллиардов долларов. В Google Finance и Yahoo Finance рыночная капитализация Intel составляет 239 миллиардов и 234 миллиарда долларов соответственно. Получается, что TSMC сейчас стоит более чем вдвое дороже Intel.