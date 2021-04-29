Цены на продукты в мире достигли 8-летнего максимума

Инфляция на рынках базовых продовольственных товаров после непродолжительной паузы вышла на виток.
По итогам прошлой недели индекс Bloomberg Grains, который отслеживает биржевые котировки ключевых зерновых commodities, взлетел на 8% и установил новый максимум за восемь лет.
На Чикагской бирже цены фьючерсов на кукурузу превысили отметку 6 долларов за бушель, на сою – 15 долларов.
Контракты на пшеницу показывали максимально возможный дневной прирост (limit-up), а по итогам недели закрепились выше 7 долларов за бушель. С начала апреля пшеница подорожала еще на 15%.
Отдельной проблемой для рынка стала нарастающая напряженность между Москвой и Киевом с переброской десятков тысяч российских солдат и техники в Крым и приграничные области.
Спрос на зерно растет в Китае, который запланировал импортировать 28 млн тонн в этом году, чтобы поддержать свиноводство после вспышки африканской чумы свиней.
Индекс Bloomberg Agriculture, в который входят цены на основные продовольственные товары, за последний год вырос почти на 70%, а широкий индекс цен продовольствия ФАО (90 товаров) в марте показал рост на 24,6% в годовом выражении.
В то время как западные ЦБ сохраняют процентные ставки на нуле и продолжают печатать деньги, заливая рынки ликвидностью, регуляторы развивающихся стран вынуждены идти на ужесточение политики в ответ на ускорение роста цен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Названы авто с «вечным» двигателем: легко может преодолеть 500 тыс. кмВчера, 04:44 - 2667 5
Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет большеВчера, 11:11 - 22919 5
Что изменится с 1 мая (инфографика)Вчера, 08:30 - 11376 2
Lenovo выводит на рынок бюджетный смартфонВчера, 01:56 - 410 2
Аренда жилья в Киеве продолжает дорожать: как изменились расценкиВчера, 16:02 - 4834 2
Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет большеВчера, 11:11 - 22919 5
Аренда жилья в Киеве продолжает дорожать: как изменились расценкиВчера, 16:02 - 4834 2
С 1 июня ПриватБанк прекращает начисление процентов на остаток собственных средствВчера, 09:16 - 4324 1
Кто и как сможет покупать землю в Украине (инфографика)Вчера, 09:00 - 1616 1
Маск планирует превратить каждый дом в электростанциюВчера, 23:24 - 1038
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полетПозавчера, 15:37 - 480
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 358
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 619
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1676 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1460 1