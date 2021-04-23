Сделка на $550 млн: Toyota покупает подразделение Lyft ради «беспилотников»

Японский автопроизводитель Toyota покупает подразделение техкомпании Lyft, занимающейся разработкой технологии беспилотного управления.

Сумма сделки — $550 млн, сообщает Reuters.

Указано, что подразделение Lyft работает с пятым уровнем автоматизации машин. Такой транспорт может двигаться с полной автономией без контроля человека.

Известно, что до сих пор Toyota предлагала только частичную автоматизацию второго уровня.

Как предполагается, благодаря соглашению автопроизводитель также получит более 300 работников, которые непосредственно разработали технологию автономного управления.

С другой стороны Lyft сможет стать прибыльной в меньший срок — компания пострадала в результате пандемии и сокращения мобильности населения.

Кроме того, соглашение избавит компанию от рисков, связанных с разработкой ценной и новой для рынка технологии.

Отмечается, что выкупленное подразделение будет работать с исследовательским подразделением Toyota — Woven Planet.