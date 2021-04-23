«Скрученный» пробег: как влияют показатели одометра на стоимость машины

Подержанные автомобили со скрученным пробегом очень часто встречаются в объявлениях о продаже. Обычно скруткой занимаются “автобизнесмены”, так как это выгодно.

Доверять цифрам на одометре подержанного автомобиля, особенно если его продает не владелец, а “перекупщик”, дело напрасное. При покупке всегда нужно сверять показания одометра с другими параметрами износа.

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Специалист всегда может найти подтверждение реального пробега по множеству косвенных признаков. Покупая подержанную машину, можно воспользоваться услугами человека, специализирующегося на подборе авто. Обычно они очень хорошо умеют торговаться и оплата их услуг окупается за счет снижения цены авто.

Если же на услугах такого специалиста сэкономить – можно купить машину, которая уже почти исчерпала свой ресурс и дальнейшее ее содержание потребует значительных затрат. Эксперты подсчитали, как влияют показатели одометра на стоимость машины.

Mercedes-Benz E Class, потенциальная разница – $ 5700. Отбросив “маржу” на растаможке и не углубляясь в стоимость дитейлинга и мелкого ремонта механики до состояния “чтобы не гремело”, эксперты убедились, что разница на украинском рынке для этой модели в зависимости от пробега (в диапазоне от 100 тыс. до 500 тыс. км) может составлять даже $6000. И здесь речь идет только о средних ценах.

Renault Trafic, потенциальная разница – $3300 Обычно такие машины выполняют вполне конкретные задачи и ежедневно проезжают большие дистанции с почти полной нагрузкой. Разница между ценой действительно “свежего” автомобиля (это редкость на рынке), и того, что 10 раз обогнул Землю по экватору, составит около $3300.

Hyundai Sonata, потенциальная разница – $3400. На нашем авторынке эти авто имеют несколько вариантов происхождения: “дилерские” машины, импортируемые из США, и ввозимые из Кореи, где большинство служило в местных таксопарках. Модель привлекает тех, кто “скручивает” пробег, ведь в случае с корейским такси выгода от “скрутки” весьма высока.

Цена каждых “смотанных” 100 тыс. км может быть разной и зависит от ряда факторов: года выпуска автомобиля, его состояния, класса, и, конечно, возможности и желания покупателя пользоваться услугами профессионалов, которые проверят состояние авто и его пробег.

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