Рада планирует активизировать деятельность научных парков

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4236 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков».

За это проголосовали 330 народных депутатов.

«Цель законопроекта — повышение эффективности осуществления научными парками (НП) инновационной деятельности и коммерциализации результатов научных исследований, научно-технических (экспериментальных разработок)», — говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается четко определить правовой статус научных парков, их организационно-правовую форму, четко определить их задачи и цели для повышения их роли и улучшения инновационной деятельности ЗВО и научных учреждений.

Также предусмотрено предоставить право учредителям создавать ЧП без согласования с центральными органами исполнительной власти.

Научным паркам предлагается предоставить право самостоятельно устанавливать направления деятельности без утверждения их федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности и трансфера (передачи) технологий.

Законопроектом предлагается установить, что в случае выхода учреждения высшего образования и/или научного учреждения, с участием которых было создано НП, из состава учредителей, НП подлежит ликвидации.

Учреждению высшего образования и/или научному учреждению-учредителю планируется разрешить предоставлять помещения для размещения НП на таких условиях аренды, как для бюджетных учреждений.

В перечень источников финансирования НП предлагается включить также гранты, кредиты, возвратную финансовую помощь.

Ожидается, что такие изменения, в частности, будут способствовать преодолению негативных экономических последствий для научных парков, вызванных временным спадом активности вследствие распространения COVID-19.