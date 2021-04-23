Xiaomi продала первый миллион фитнес-браслетов Mi Smart Band 6

Мировые продажи фитнес-браслетов Mi Smart Band 6 превысили один миллион менее чем за месяц, сообщил глава Xiaomi Лей Цзюнь на страничке в Weibo.

Важно учитывать, что в Китае продажи Mi Smart Band 6 стартовали еще 2 апреля, а за его пределами новинка появилась не так давно. Иными словами, львиная часть первого миллиона Mi Smart Band 6 разошлась в Поднебесной. Тем не менее неоспоримым фактом является то, что популярность доступных фитнес-браслетов неуклонно снижается — Mi Band 3 в свое время достиг рубежа в 1 миллион за 17 дней, а Mi Band 4 еще быстрее — за восемь дней. В то же время спрос на многофункциональные беспроводные наушники Xiaomi растет, что помогло компании взять второе место на рынке носимых устройств.

Оригинальный Mi Band вышел в 2014 году и представлял собой достаточно примитивное по нынешним меркам устройство за 13 долларов с ограниченным набором возможностей и тремя светодиодными индикаторами для оповещения о новых уведомлениях. Но это не помешало ему стать хитом и разойтись тиражом в более 10 млн за девять месяцев.

Xiaomi в рамках рекламной акции разослала нескольким блогерам в Китае наборы со всеми моделями Mi Band — от первой до актуальной Mi Band 6. В открытую продажу эти наборы не поступят, но в сети уже появились фото, позволяющие наглядно оценить развитие линейки Mi Band с 2014 года.

Украинская презентация Mi Band 6 и глобальных версий новейших смартфонов линейки Mi 11, выпущенных в Китае в прошлом месяце, пройдет послезавтра, 29 апреля. Наш подробный обзор новейшего фитнес-трекера Mi Band 6 можно почитать в отдельном материале.