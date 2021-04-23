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Наказание за подделку ПЦР-теста

Наказание за подделку ПЦР-теста

На Львовщине будут судить мужчину, который подделал заключение исследования на выявление SARS-CoV-2.

Об этом пишет Адвокат права в Telegram-канале.

«Во время досудебного расследования правоохранители установили, что 27-летний мужчина, заранее, используя домашнюю оргтехнику, самостоятельно изготовил бланк заключения исследования на выявление SARS-CoV-2 (заболевания „коронавирус COVID-19“) с отрицательным результатом, который в дальнейшем предъявил инспектору Государственной пограничной службы Украины, въезжая в Украину из Польши», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 1, части 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») У К Украины, завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Размер штрафа. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому — штраф до 50 НМДГ (850 гривен) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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По материалам Finance.UA
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