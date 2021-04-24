Криптобиржа Binance добавляет на торги акции Apple и Microsoft

Руководство криптовалютной биржи Binance заявило о листинге токенов, обеспеченных портфелем реальных акций компаний Microstrategy, Apple и Microsoft.

Как передает ForkLog, теперь пользователям доступны инвестиционные продукты в паре со стейблкоином BUSD в традиционную торговую сессию.

Binance запустила торги Microstrategy (MSTR) 26 апреля, а Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) стартуют 28 и 30 апреля соответственно.

Как сообщалось ранее, 6 апреля 2021 года токен BNB криптовалютной биржи Binance установил новый максимум на отметке $400.

Предыдущий рекорд был установлен в октябре — биржа вывела из обращения 2 253 888 BNB.

В феврале цена BNB впервые превысила отметку в $100. На тот момент токен занимал седьмую строчку в рейтинге крупнейших криптоактивов по капитализации с показателем $15,2 млрд.

Напомним, в начале февраля капитализация рынка криптовалют достигла $1,175 трлн. На тот момент более половины всего объема цифровых активов составлял биткойн — $700 млрд. За ним расположились Ethereum, Tether, XRP и Polkadot.