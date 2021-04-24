Нафтогаз предложил газсбытам покупать у него газ по годовой цене для перепродажи населению

ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Контрагенты имеют время до 28 апреля включительно обсудить условия договора и предоставить первые заявки на объемы на май 2021 года.
Основные положения контракта содержат единые стандартные условия для всех поставщиков газа бытовым потребителям с фиксированной годовой ценой.
Договор предусматривает четко определенный минимальный и максимальный объем газа в год. Газоснабжающая компания должна закупить не менее 50% от максимального годового заказа.
Ежемесячные объемы поставок устанавливаются на основе исторических данных по потреблению газа. Сбытовые компании должны до 25 числа подать заявку на закупку газа в следующем месяце, за исключением мая 2021 года. Они могут отказаться от месячной закупки или заказать от 75% до 100% месячного планового объема.
Финансовые условия предусматривают рыночную цену газа, устанавливаемую по формуле. Покупатель может оплатить газ по подписке. В случае постоплаты, которая происходит в течение 45 суток после месяца поставки, газсбыт должен предоставить банковскую гарантию для периода закупки с октября по март. С апреля по сентябрь достаточно гарантии материнской компании. Цена газа зависит от сроков обращения по подписанию контракта.
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