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Нафтогаз предложил газсбытам покупать у него газ по годовой цене для перепродажи населению

Нафтогаз предложил газсбытам покупать у него газ по годовой цене для перепродажи населению

ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Контрагенты имеют время до 28 апреля включительно обсудить условия договора и предоставить первые заявки на объемы на май 2021 года.

Основные положения контракта содержат единые стандартные условия для всех поставщиков газа бытовым потребителям с фиксированной годовой ценой.

Договор предусматривает четко определенный минимальный и максимальный объем газа в год. Газоснабжающая компания должна закупить не менее 50% от максимального годового заказа.

Ежемесячные объемы поставок устанавливаются на основе исторических данных по потреблению газа. Сбытовые компании должны до 25 числа подать заявку на закупку газа в следующем месяце, за исключением мая 2021 года. Они могут отказаться от месячной закупки или заказать от 75% до 100% месячного планового объема.

Финансовые условия предусматривают рыночную цену газа, устанавливаемую по формуле. Покупатель может оплатить газ по подписке. В случае постоплаты, которая происходит в течение 45 суток после месяца поставки, газсбыт должен предоставить банковскую гарантию для периода закупки с октября по март. С апреля по сентябрь достаточно гарантии материнской компании. Цена газа зависит от сроков обращения по подписанию контракта.

Справка Finance.ua:

  • Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» обнародовала фиксированный годовой тариф на газ.
  • Таким образом, цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

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По материалам Finance.UA
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