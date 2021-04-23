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Кабмин изменил перечень документов для переоформления авто

Кабмин изменил перечень документов для переоформления авто

Кабинет Министров Украины постановлением от 21 апреля 2021 г. № 395 внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Речь идет о перечне документов, подтверждающих правомерность приобретения транспортных средств и/или их составных частей, имеющих идентификационные номера.

Теперь этот перечень пополнил оформленный в установленном порядке акт о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников по делам о банкротстве (неплатежеспособности).

Справка Finance.ua:

  • Новые правила растаможки авто из США: Гостаможслужба направила 1 апреля 2021 года своим подразделениям письмо «О расходах на транспортировку». Оно регулирует определение таможенной стоимости транспортных средств, ввозимых в Украину из США.
  • Цены на б/у авто из Европы выросли. В Украине стоимость подержанных автомобилей из Европы за последние несколько месяцев выросла в среднем на 500−700 евро.

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По материалам Телеканал новин 24
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