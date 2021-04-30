Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)

В отличие от украинского рынка новых легковушек, где доля кроссоверов и внедорожников в разные месяцы может достигать 60-65%, на «вторичке» это значение немного меньше – 20-21%.
Об этом свидетельствует аналитика портала dom.ria.
Уже который месяц подряд по количеству первых регистраций и сделок купли-продажи, определенных из открытых данных ГСЦ МВД, лидерство держит «американец» Nissan Rogue. И даже если бы посчитать количество этих кроссоверов без европейских аналогов X-Trail, все равно эта модель была бы на первом месте. По данным аналитиков, цены на такие авто, выпущенные после 2014-го, начинаются с $12 500.
Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим месяцем глобальных перемещений в списке не произошло, о некоторых моделях стоит сказать несколько слов отдельно, потому что интерес к ним увеличился. Один из таких кроссоверов – Nissan Qashqai, и его американский аналог Rogue Sport. Интерес к этой машине возрос настолько, что она поднялась на 7 позиций в списке. Не исключено, что благодаря цене, которая в сегменте SUV одна из самых доступных: «Кашкая» с годом выпуска после 2008-го сейчас можно купить по цене от $8000.
Кроме этих автомобилей несколько активнее в марте покупали Audi Q5 (+5 позиций, цены – от $13 500), и Lexus RX: «японец» тоже поднялся на 5 строк, поскольку первые выпуски авто можно купить за сумму от $8000. Еще одна модель, которую выбирали чаще, чем в предыдущие месяцы – Jeep Compass, который в первую очередь интересен тем, что он действительно «Джип», имеет неплохой вид снаружи (если рассматривать версии от 2011 модельного года), а стартовые цены на варианты на ходу и с устраненными последствиями американских ДТП начинаются от $9500.
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