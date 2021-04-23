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Как банки будут работать на майские праздники

Как банки будут работать на майские праздники

Приближаются майские праздники, которые в этом году приходятся на выходные дни: 1 мая – День труда 2 мая – Пасха, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поэтому, согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями будут 1 – 4 и 8-10 мая.

Об этом пишет НБУ.

Как будут работать банки в этот период?

  • Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.
  • Воспользоваться этой возможностью или нет – каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

  • 1 – 4 мая-будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.
  • 8 – 10 мая – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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