Как банки будут работать на майские праздники

Приближаются майские праздники, которые в этом году приходятся на выходные дни: 1 мая – День труда 2 мая – Пасха, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Поэтому, согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями будут 1 – 4 и 8-10 мая.
Об этом пишет НБУ.
Как будут работать банки в этот период?
Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:
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