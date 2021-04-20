Межбанк: особого ажиотажа не наблюдалось

Пятница прошла достаточно спокойно на межбанке. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов закончилось достаточно мирно. И хотя за день доллар вырос почти на 5,5 копеек с утренних 27,87/27,89 до 27,92/27,945 гривен, а евро на 13 копеек с 33,55/33,57 до 33,68/33,70 гривен, особого ажиотажа не наблюдалось.

Пик расчетов пришелся на период до обеда, а выход во второй половине дня с покупкой Ситибанка глобально сегодня ничего не изменил. Точнее, он привел к окончательному закреплению котировок в пределах 27,92/27,945 к концу сессии. При такой ситуации Нацбанку не пришлось вмешиваться в происходящее на межбанке и фактически уже третью неделю подряд регулятор не появляется на рынке.

В целом на торгах чувствовалось, что и клиенты, и сами банки уже порядком устали от курсовых потрясений последних дней и хотят мирно и без нервотрепки уйти на выходные.

Ход торгов:

Стартовав с утренних котировок 27,87/27,89 гривен, к 11:00 доллар вырос на 1 копейку до 27,88/27,90. После чего с переменным успехом на торги выходили все основные игроки и доллар находился в пределах достаточно узкого коридора 27,895-27,90/27,915-27,92 гривен почти до 15 часов.

В этот период, на уже малообъемном рынке периодически появлялся Ситибанк с покупкой валюты. Ажиотажа его выход на рынок не сделал, но котировки несколько подтянул и завершилась сессия уровнем 27,92/27,945.

Главные события 23 апреля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,87/27,89 вырос до 27,92/27,945 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,8965 гривен, а официальный курс на 26 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9014 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,90 / 27,92

евро – 33,66 / 33,69

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2055 / 1,2057

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