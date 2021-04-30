Основания ограничения права граждан на выезд из Украины

Поездка за границу для отдыха или работы – это право каждого гражданина, которое закреплено законодательством. Но бывают случаи, когда право граждан на выезд за границу может быть ограничено по определенным основаниям.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи
Основания, ограничивающие право граждан на выезд за границу:
В случае наложения на гражданина административного взыскания за совершение правонарушения, предусмотренного частью седьмой статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей относительно обеспечения необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей), ему временно ограничивается право на выезд из Украины с ребенком сроком на один год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально заверенное согласие на выезд ребенка второго родителя.
Орган, который ввел такое ограничение, обязан в однодневный срок сообщить об этом гражданину Украины, в отношении которого было введено ограничение, и в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы.
Ограничения могут быть сняты исполнителем при вынесении постановления об окончании исполнительного производства или постановления об отмене временного ограничения в праве выезда лица из Украины – в случае погашения задолженности по уплате периодических платежей в полном объеме.
Решение, действия или бездействие органов государственной власти, должностных лиц и служебных лиц по вопросам выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
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