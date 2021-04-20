МАУ с 29 апреля возобновит авиасообщение с еще одной страной

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» продолжает возобновление рейсов, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Об этом сказано в сообщении компании.

В частности, начиная с 29 апреля 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Кишинев-Киев:

Киев ( KBP ) – Кишинев ( KIV ) – по понедельникам, четвергам и воскресеньям;

Кишинев ( KIV ) – Киев ( KBP ) – по понедельникам, вторникам и пятницам.

Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт Борисполь.

Цены по маршруту Киев-Кишинев стартуют от 2013 гривен, Кишинев – Киев от 57 евро в одну сторону.

Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ..

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