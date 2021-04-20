На ремонте дорог Киевщины разворовали 2,6 миллиона

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику в завладении 2,6 млн грн на капитальном ремонте дорог Киевщины.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура.
По версии следствия, подрядная организация, согласно договору, заключенному с одним из сельских советов Киевской области, выполняла работы по капитальному ремонт дорог.
При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ.
В дальнейшем на основании указанных документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые могут быть к нему причастны.
Фото: Киевская городская прокуратура
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 80478 15
Зарплаты таможенникам можно поднять до 50 тысяч грн за счет доли со штрафов — глава ГТС5 ч. назад - 337 4
В «Слуге народа» рассказали, когда закончат судебную реформу6 ч. назад - 301 3
В Украине запускают эксперимент по приближению зарплаты госслужащих к рыночному сектору3 ч. назад - 385 2
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 1122 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 80478 15
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом9 ч. назад - 5129 1
Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая11 ч. назад - 2930 1
В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция4 ч. назад - 1426
Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер9 ч. назад - 1317
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту5 ч. назад - 64
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 538
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 699
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 410
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 776