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Когда в Украине ослабят карантин: базовый сценарий НБУ

Когда в Украине ослабят карантин: базовый сценарий НБУ

Обновленный макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Ожидается ослабление текущих ограничений уже с мая.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (апрель 2021 года).

По базовому сценарию ожидается, что в условиях жесткого карантина (“красные зоны”) одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться. В таких условиях влияние всех карантинных ограничений, которые применялись в первом полугодии, на годовой ВВП оценивается в -0,5-0,6 п.п.

“В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения”, – говорится в прогнозе.

Как отмечается обзоре, введение всеукраинского локдауна в январе и карантина “красных зон” в ряде регионов в марте 2021 года негативно сказалось на экономической активности. НБУ оценивает влияние мартовских ограничений на годовой реальный ВВП в -0,1 п.п. Влияние январского локдауна оценивался в -0,2 п.п.

Как отметили НБУ, в марте жесткие карантинные ограничения были введены не по всей стране и на неполный месяц – со второй половины марта в красных зонах находилось 10-12 областей и г. Киев, совокупный вес которых в ВВП составлял 50-60%.

Также бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина, в том числе благодаря онлайн-торговле и услугам доставки.

“Кроме того, сами ограничения не настолько жесткие, как в предыдущем году – разрешена торговля по предзаказу, индивидуальные услуги по записи, передвижение в общественном транспорте по спецпропускам и т.д.”, – говорится в обзоре.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что влияние локдаунов в этом году не столь разрушительно, как было во втором квартале 2020 года.

По материалам РБК-Украина
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