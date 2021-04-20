«Тедис Украина» — среди лидеров устойчивого бизнеса страны

Компания «ТЕДИС Украина» вошла в ТОП-25 рейтинга «Лидеры устойчивого бизнеса» от журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Награждение состоялось 22 апреля в Киеве в рамках саммита устойчивого бизнеса, организованного бизнес/медиа бюро EKONOMIKA+.
В этом году саммит прошел под названием «Устойчивость бизнеса – новый критерий его успешности». На нем владельцы и СЕО крупных украинских компаний, эксперты по КСО обсуждали стратегии построения устойчивого бизнеса в условиях кризиса и неопределенности. Проект «Устойчивый бизнес» реализуется в партнерстве с Глобальным Договором ООН и Ассоциацией лидеров устойчивого развития Союза украинских предпринимателей.
«Для нас корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие – это не дань моде, а осознанное и системное направление в бизнес-стратегии, которое охватывает различные проекты. Это и корпоративное волонтерство, и поддержка медицины, и забота о пожилых людях», – подчеркнул заместитель генерального директора по корпоративным связям компании «ТЕДИС Украина» Денис Ткаченко.
Напомним, что компания «ТЕДИС Украина» инициировала всеукраинский социальный проект поддержки государственных домов престарелых, который охватывает 7 областей (Львовскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Винницкую, Полтавскую, Сумскую и Донецкую). Этот проект реализуется согласно Глобальным целям устойчивого развития 2015-2030, определенных ООН, среди которых, в частности, «Преодоление бедности» (Цель 1) и «Крепкое здоровье» (Цель 3). Эти направления актуальны для людей пожилого возраста и особенно тех, кто остался без семейной поддержки и живут в специальных гериатрических учреждениях.
Недавно компания «ТЕДИС Украина» в партнерстве с «Ліга.net» подготовили специальный проект «Наши старики. Как живут в спецучреждениях пожилые люди». Ознакомиться с ним можно по ссылке.
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