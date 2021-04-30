Правила, которые защитят ваши деньги на банковском счете - советы МВД

Для защиты сбережений на банковском счете существует ряд правил платежной безопасности, которые могут предотвратить кражу ваших денег с банковской карты.
Об этом говорится в Telegram-канале МВД Украины.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром, а кто знает правила платежной безопасности — минимизирует риски пострадать от похищения денег с банковской карты», — сказано в сообщении.
Первое и самое главное: не передавайте никому данные своей банковской карты, особенно CVV и PIN-код, а также одноразовые пароли из SMS. Помните, что даже работник банка никогда не спросит такую информацию.
Также МВД советует:
«Также советуем иметь отдельный финансовый номер телефона, который вы не будете использовать для общения и авторизации в соцсетях», — добавили в МВД.
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