Правила, которые защитят ваши деньги на банковском счете - советы МВД

Для защиты сбережений на банковском счете существует ряд правил платежной безопасности, которые могут предотвратить кражу ваших денег с банковской карты.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД Украины.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром, а кто знает правила платежной безопасности — минимизирует риски пострадать от похищения денег с банковской карты», — сказано в сообщении.

Первое и самое главное: не передавайте никому данные своей банковской карты, особенно CVV и PIN-код, а также одноразовые пароли из SMS. Помните, что даже работник банка никогда не спросит такую информацию.

Также МВД советует:

для онлайн-шопинга завести виртуальную карту и переводить на нее только сумму, необходимую для оплаты;

если банк предлагает функцию динамического CVV — не пренебрегать таким предложением;

для платежей или переводов пользоваться только проверенными сервисами, которые имеют защищенный протокол (https://);

установить минимальные лимиты на операции по карте;

всегда подключать услугу мобильного банкинга;

отключить у мобильного оператора возможность удаленной замены sim-карты

«Также советуем иметь отдельный финансовый номер телефона, который вы не будете использовать для общения и авторизации в соцсетях», — добавили в МВД.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫