Нацбанк определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе Украины

Национальный банк впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес”, – говорится в сообщении.
Речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.
Согласно этим критериям Национальный банк установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:
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