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Нацбанк определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе Украины

Нацбанк определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе Украины

Национальный банк впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес”, – говорится в сообщении.

Речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Согласно этим критериям Национальный банк установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:

  • Национальный банк Украины;
  • Укргазбанк;
  • Банк Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Таскомбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Универсал Банк.

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По материалам Finance.UA
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