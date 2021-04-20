Нацбанк определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе Украины

Национальный банк впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес”, – говорится в сообщении.

Речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Согласно этим критериям Национальный банк установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:

Национальный банк Украины;

Укргазбанк;

Банк Пивденный;

ПриватБанк;

А-Банк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Банк; Ощадбанк;

ПУМБ ;

; Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укрэксимбанк;

Укрсиббанк;

Универсал Банк.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫