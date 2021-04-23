Экспорт и импорт товаров в этом году превысят докризисный уровень — Нацбанк

Украинский экспорт будет расти в 2021 году, а импорт будет расти в течение 2022-2023 годов.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.
“В 2021 году экспорт будет расти прежде всего из-за повышения цен на сырьевые товары. В то же время в 2022-2023 годах рост экспорта прекратится, несмотря на увеличение физических объемов поставок. При этом импорт будет расти в течение 2021-2023 годов, в частности вследствие быстрого восстановления потребительского и инвестиционного спроса”, – говорится в сообщении.
Высокий спрос на фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование в условиях дальнейшей борьбы с пандемией также будет влиять на увеличение показателя. Текущий счет платежного баланса в 2021 году вернется к незначительному дефициту (0,8% ВВП) на фоне дальнейшей активизации внутреннего спроса и постепенного восстановления международного туризма. В 2022-2023 годах дефицит текущего счета существенно расширится ввиду менее благоприятных условий торговли для экспортеров аграрной и металлургической продукции, а также роста потребительского и инвестиционного импорта в условиях полноценного восстановления экономики.
Напомним, согласно данным Госстата, за 2020 год по сравнению с 2019 годом импорт товаров сократился на 11,0% – до 54,10 млрд долл., экспорт сократился на 1,7% – до 49,21 млрд дол.
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