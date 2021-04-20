В ЕС согласовали технические спецификации «зеленых паспортов»

Страны Евросоюза согласовали технические спецификации цифрового зеленого сертификата вакцинации.

«Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который обеспечит возможность чтения и проверки всех сертификатов, цифровых или бумажных, в ЕС. Руководство также описывают шлюз ЕС. Созданный комиссией, он позволит обмениваться ключами электронной подписи, чтобы подлинность цифровых зеленых сертификатов могла быть проверена по всему ЕС», — сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В Еврокомиссии назвали это «решающим шагом» для создания необходимой инфраструктуры на уровне ЕС.

ЕК также рекомендовала государствам-членам применять необходимые технические решения на национальном уровне.

«Чрезвычайно важно продвинуть работу над техническим внедрением, параллельно с текущим законодательным процессом, чтобы обеспечить распространение цифровых зеленых сертификатов в ЕС в июне 2021 года», — отметили в Еврокомиссии.

Справка Finance.ua:

Франция хочет быть первой страной в ЕС, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID -19. Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус.

Швеция решила частично снять карантинные ограничения с граждан, получивших хотя бы одну прививку от COVID -19.

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