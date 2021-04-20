Маск предложил 100 млн долларов изобретателям, которые найдут способ улавливания углерода из атмосферы

Миллиардер Маск предложил изобретателям 100 миллионов долларов призовых средств на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем извлечения углекислого газа из атмосферы или океана.
Об этом пишет Reuters.
В январе Маск заявил о своем намерении предложить 100 миллионов долларов призов, а правила конкурса рассказал 22 апреля. Он продлится четыре года до Дня Земли в 2025 году.
Проекты по добыче углерода уже получили поддержку от стартапов Кремниевой долины, государственных чиновников, которые обеспокоены медленными темпами сокращения выбросов, а также источниками выбросов, включая нефтяные компании, которые стремятся компенсировать свои последствия для климата.
Технология еще не является коммерчески выгодной. Извлечение углерода может стоить более 300 долларов за метрическую тонну в мире, который ежегодно выделяет парниковых газов, что эквивалентно равно примерно 50 миллиардам тонн углекислого газа.
“Нужно рассмотреть вопрос как стоимости, так и масштабируемости. Будет ли достаточно углерода, чтобы это имело значение, и можем ли мы себе это позволить как цивилизация? Это две важные вещи”, – сказал Маск.
Улавливание и хранение углерода вызвало все больший интерес, поскольку потепление климата растопило ледники, усилило тропические штормы и привело к “затоплению в солнечный день” все большего количества прибрежных районов. Пока страны работают над уменьшением выбросов, ученые заявляют, что технология извлечения углерода также будет иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 80390 15
Зарплаты таможенникам можно поднять до 50 тысяч грн за счет доли со штрафов — глава ГТС5 ч. назад - 334 4
В «Слуге народа» рассказали, когда закончат судебную реформу6 ч. назад - 300 3
В Украине запускают эксперимент по приближению зарплаты госслужащих к рыночному сектору3 ч. назад - 380 2
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 1117 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 80390 15
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом8 ч. назад - 5084 1
Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая11 ч. назад - 2910 1
В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция4 ч. назад - 1344
Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер9 ч. назад - 1309
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту4 ч. назад - 64
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 538
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 699
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 410
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 776