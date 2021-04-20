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Маск предложил 100 млн долларов изобретателям, которые найдут способ улавливания углерода из атмосферы

Маск предложил 100 млн долларов изобретателям, которые найдут способ улавливания углерода из атмосферы

Миллиардер Маск предложил изобретателям 100 миллионов долларов призовых средств на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем извлечения углекислого газа из атмосферы или океана.

Об этом пишет Reuters.

В январе Маск заявил о своем намерении предложить 100 миллионов долларов призов, а правила конкурса рассказал 22 апреля. Он продлится четыре года до Дня Земли в 2025 году.

Проекты по добыче углерода уже получили поддержку от стартапов Кремниевой долины, государственных чиновников, которые обеспокоены медленными темпами сокращения выбросов, а также источниками выбросов, включая нефтяные компании, которые стремятся компенсировать свои последствия для климата.

Технология еще не является коммерчески выгодной. Извлечение углерода может стоить более 300 долларов за метрическую тонну в мире, который ежегодно выделяет парниковых газов, что эквивалентно равно примерно 50 миллиардам тонн углекислого газа.

“Нужно рассмотреть вопрос как стоимости, так и масштабируемости. Будет ли достаточно углерода, чтобы это имело значение, и можем ли мы себе это позволить как цивилизация? Это две важные вещи”, – сказал Маск.

Улавливание и хранение углерода вызвало все больший интерес, поскольку потепление климата растопило ледники, усилило тропические штормы и привело к “затоплению в солнечный день” все большего количества прибрежных районов. Пока страны работают над уменьшением выбросов, ученые заявляют, что технология извлечения углерода также будет иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

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По материалам УНН
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