Маск предложил 100 млн долларов изобретателям, которые найдут способ улавливания углерода из атмосферы

Миллиардер Маск предложил изобретателям 100 миллионов долларов призовых средств на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем извлечения углекислого газа из атмосферы или океана.

Об этом пишет Reuters.

В январе Маск заявил о своем намерении предложить 100 миллионов долларов призов, а правила конкурса рассказал 22 апреля. Он продлится четыре года до Дня Земли в 2025 году.

Проекты по добыче углерода уже получили поддержку от стартапов Кремниевой долины, государственных чиновников, которые обеспокоены медленными темпами сокращения выбросов, а также источниками выбросов, включая нефтяные компании, которые стремятся компенсировать свои последствия для климата.

Технология еще не является коммерчески выгодной. Извлечение углерода может стоить более 300 долларов за метрическую тонну в мире, который ежегодно выделяет парниковых газов, что эквивалентно равно примерно 50 миллиардам тонн углекислого газа.

“Нужно рассмотреть вопрос как стоимости, так и масштабируемости. Будет ли достаточно углерода, чтобы это имело значение, и можем ли мы себе это позволить как цивилизация? Это две важные вещи”, – сказал Маск.

Улавливание и хранение углерода вызвало все больший интерес, поскольку потепление климата растопило ледники, усилило тропические штормы и привело к “затоплению в солнечный день” все большего количества прибрежных районов. Пока страны работают над уменьшением выбросов, ученые заявляют, что технология извлечения углерода также будет иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

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