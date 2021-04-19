Межбанк: день закончился полной «победой» нацвалюты

Четверг смог порадовать всех поклонников гривны. Начавшееся вчера противостояние по курсу доллара с активным ростом котировок в течение сессии среды – сегодня закончилось полной “победой” нацвалюты. За день курс доллара существенно просел сразу на 18 копеек – с утренних 28,09/28,11 до 27,91/27,93 гривен, а евро подешевел на 25 копеек – с 33,82/33,84 до 33,57/33,59 гривен.
НБУ на рынок не выходил. Более того – был явно не против такого развития событий в части укрепления позиций гривны на межбанке и не вышел на рынок с выкупом ситуативного излишка предложения доллара сразу после обеда.
Если в начале торговой сессии спекулянты еще пробовали сыграть “на повышение”, то уже после обеда предложение явно превышало спрос и курс быстро пошел вниз. Активная фаза валютных ралли с нагнетанием спроса в среду и затем почти его полным отсутствием в четверг – завершилась. В итоге, на вчерашних “страхах” покупателей в основном заработали спекулянты и крупные продавцы, а оплатили весь этот “курсовой банкет” длиною в два дня – наиболее “пугливые” из покупателей.
Ход торгов:
Стартовав с явно высокого уровня котировок 28,09/28,11 гривен, к 11:00 доллар начал проседать за счет достаточно активного роста предложения на фоне очень осторожного спроса на валюту. Покупатели явно не спешили. И оказались правы. Уже сразу после 11 часов стало понятно, что ажиотажа по покупке валюты нет и уровень 28,06/28,08 устраивает почти всех покупателей и продавцов. В пределах узкого коридора 28,06-28,07/28,08-28,09 гривен за доллар курс продержался до конца обеда.
После 14 часов реальных покупателей становилось все меньше и запоздавшие продавцы были вынуждены уже соглашаться на всё более низкие уровни котировок. В итоге – 28,03/28,05 к 15 часам и затем – резкое проседание до 27,92/27,94 гривен к 16:00 с окончательным завершением сессии на отметке 27,91/27,93 гривны за доллар.
Главные события 22 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,91 / 27,93
евро – 33,57 / 33,59
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2019 / 1,2021
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