В Украине хотят существенно повысить экологические налоги

Министерство финансов Украины предлагает до 2029 года повысить вдесятеро ставку экологического налога на выбросы загрязняющих веществ в водные объекты. При этом втрое (с 10 до 30 грн за тонну) хотят увеличить сбор за загрязнение воздуха CO2.

Это следует из разработанного минитерством “ресурсного законопроекта”.

Минфин инициирует следующие подорожания:

с 1 июля 2021 года, когда может вступить в силу законопроект, ставки за загрязнение воды увеличатся до 20 грн/т;

с 1 января 2022-го ежегодно они будут повышаться еще на 100% от нынешнего уровня (или на 10% от конечного уровня).

Ранее подобный законопроект (№4101-д) правительство предлагало принять в пакете с законом о госбюджете-2021, однако необходимого количества голосов не набралось. В том документе были прописаны похожие тарифы экологического налога на сбросы.

Напомним, Украина может заместить природный газ его экологическим аналогом, производимым из сельскохозяйственных отходов. Потенциально можно ежегодно “добывать” 8 млрд куб. м такого топлива – биометана.