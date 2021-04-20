В Шанхае представлен первый автомобиль под брендом Huawei

Во время выставки Auto Shanghai 2021 компания Huawei представила Seres SF5 – электрифицированный кроссовер, который будет продаваться в магазинах Huawei в Китае.

Однако, гибрид не в полном объеме разработан Huawei, поскольку на самом деле это обновленная версия существующего кроссовера SF5.

История этой модели началась еще в 2017 году, когда китайцы Chongqing Sokon Industry Group открыли электромобильные подразделение SF Motors со штаб-квартирой в Кремниевой долине. Заместителем председателя правления, главным научным сотрудником и специалистом по инновациям сделали инженера Мартина Эберхарда, купив его стартап InEVit. Эберхард – основатель Tesla Motors, который занимал пост ее гендиректора в 2003-2007 годах, а затем ушел из-за конфликта с Маском.

Huawei заявляет, что помогла автомобильной компании Seres в разработке силового агрегата, который состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электродвигателей. Сообщается, что общая мощность системы составляет около 550 лошадиных сил, чего должно хватить для разгона от 0 до 100 километров в час всего за 4,7 секунды.



Фото: motor1.com

Что еще более важно, Huawei обещает, что подключаемый гибрид может проехать до 180 км чисто на электрической энергии, хотя важно отметить, что это измеряется весьма своеобразным испытательным циклом Китая. При полностью заряженном аккумуляторе и полном топливном баке SF5 должен обеспечивать дальность поездки 1000 км в «режиме расширенного диапазона для путешественников на дальние расстояния».

Влияние Huawei, вероятно, более заметно в салоне, где есть большой экран в стиле планшета для информационно-развлекательной системы. Компания заявляет, что уделила особое внимание аудиосистеме кроссовера, которая состоит из 11 звуковых блоков, чтобы обеспечить «качество звука оперного качества».



Фото: motor1.com

Еще одна интересная особенность SF5 – это функция зарядки, которая может питать другие автомобили или внешние устройства, такие как индукционные плиты, стереосистемы и туристическое снаряжение.

«Это захватывающее событие создает прецедент как для индустрии бытовой электроники, так и для индустрии транспортных средств на новой энергии», – прокомментировал Ричард Ю, исполнительный директор Huawei.

«В будущем мы не только будем предлагать ведущие интеллектуальные автомобильные решения, чтобы помочь партнерам строить лучше умные автомобили, но также поможем им продавать эти автомобили через нашу розничную сеть по всему Китаю», – добавил он.