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Дефицит бюджета еврозоны в 2020 году поставил рекорд за 25 лет

Дефицит бюджета еврозоны в 2020 году поставил рекорд за 25 лет

На фоне масштабных мер, направленных на поддержку бизнеса и населения в период пандемии COVID-19, в странах Европейского союза и еврозоны в прошлом году существенно вырос дефицит государственного бюджета, так же как и размеры госдолга.

В Евросоюзе дефицит поднялся до 6,9% с 0,5% ВВП, в еврозоне – до 7,2% ВВП по сравнению с 0,6% в 2019 году, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

Для еврозоны это максимальное отрицательное сальдо с 1995 года, тогда оно составляло рекордные 7,3% ВВП, отмечает Trading Economics.

Объем госдолга в государствах, использующих единую европейскую валюту, достиг 98% на конец прошлого года против 83,9% годом ранее, в ЕС – до 90,7% с 77,5%.

В 2020 году все члены ЕС зафиксировали дефицит бюджета. Наиболее значительным он был в Испании (11% ВВП), на Мальте (10,1% ВВП), в Греции (9,7% ВВП), в Италии (9,5% ВВП) и в Бельгии (9,4%). Во всех странах региона отрицательное сальдо превысило отметку в 3% ВВП, за исключением Дании, где он составил всего 1,1% ВВП.

Наименьший размер госдолга относительно ВВП на конец минувшего года был у Эстонии (18,2%), Люксембурга (24,9%), Болгарии (25%), Чехии (38,1%) и Швеции (39,9%). У 14 государств этот показатель превысил 60%. Самый существенный долг у Греции (205,6%), Италии (155,8%), Португалии (133,6%), Испании (120%), Кипра (118,2%) и Франции (115,7%).

По материалам Финмаркет
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