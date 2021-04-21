Пользоваться чужой банковской картой нельзя даже по доверенности — ФГВФЛ

Банковскую карту имеет право использовать только лицо, чье имя, фамилия и подпись нанесены на ней.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“Использовать карту нельзя даже по доверенности. Только в случае эмиссии дополнительной карты для доверенного лица”, – объясняют в ФГВФЛ.

Подписывая договор с банком, клиент соглашается, что все пароли и SMS-коды будут храниться в секрете от третьих лиц.

Клиент банка как владелец карты:

не должен хранить PIN -код вместе с картой или в легкодоступных для третьих лиц местах;

-код вместе с картой или в легкодоступных для третьих лиц местах; не должен писать PIN -код на карте;

-код на карте; не может разглашать эту информацию даже членам семьи;

обязуется не передавать карту и PIN -код в пользование третьим лицам.

“Помните, работники банков никогда не спрашивают трехзначный номер с оборота карты, PIN-код к карте, SMS-коды от банка и пароли. Наоборот – предостерегают беречь ваши деньги и соблюдать правила платежной безопасности”, – добавляют в Фонде гарантирования.

Справка Finance.ua:

Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать приобрести их.

По данным НБУ , в прошлом году украинцы активно пользовались картами и переходили на бесконтактные платежи и расчеты в Интернете. Среди операций с платежными картами преобладали безналичные.

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