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Пользоваться чужой банковской картой нельзя даже по доверенности — ФГВФЛ

Пользоваться чужой банковской картой нельзя даже по доверенности — ФГВФЛ

Банковскую карту имеет право использовать только лицо, чье имя, фамилия и подпись нанесены на ней.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“Использовать карту нельзя даже по доверенности. Только в случае эмиссии дополнительной карты для доверенного лица”, – объясняют в ФГВФЛ.

Подписывая договор с банком, клиент соглашается, что все пароли и SMS-коды будут храниться в секрете от третьих лиц.

Клиент банка как владелец карты:

  • не должен хранить PIN-код вместе с картой или в легкодоступных для третьих лиц местах;
  • не должен писать PIN-код на карте;
  • не может разглашать эту информацию даже членам семьи;
  • обязуется не передавать карту и PIN-код в пользование третьим лицам.

“Помните, работники банков никогда не спрашивают трехзначный номер с оборота карты, PIN-код к карте, SMS-коды от банка и пароли. Наоборот – предостерегают беречь ваши деньги и соблюдать правила платежной безопасности”, – добавляют в Фонде гарантирования.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, в прошлом году украинцы активно пользовались картами и переходили на бесконтактные платежи и расчеты в Интернете. Среди операций с платежными картами преобладали безналичные.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

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По материалам Finance.UA
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