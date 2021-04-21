Пользоваться чужой банковской картой нельзя даже по доверенности — ФГВФЛ

Банковскую карту имеет право использовать только лицо, чье имя, фамилия и подпись нанесены на ней.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
“Использовать карту нельзя даже по доверенности. Только в случае эмиссии дополнительной карты для доверенного лица”, – объясняют в ФГВФЛ.
Подписывая договор с банком, клиент соглашается, что все пароли и SMS-коды будут храниться в секрете от третьих лиц.
Клиент банка как владелец карты:
“Помните, работники банков никогда не спрашивают трехзначный номер с оборота карты, PIN-код к карте, SMS-коды от банка и пароли. Наоборот – предостерегают беречь ваши деньги и соблюдать правила платежной безопасности”, – добавляют в Фонде гарантирования.
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