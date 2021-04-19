Оптовая цена электроэнергии в Украине на треть ниже, чем в Словакии, Венгрии и Польше

Оптовая цена электроэнергии в Украине в базовой нагрузке по состоянию на 21 апреля на 42% ниже, чем в Венгрии, Словакии и Румынии, и на 36% ниже, чем в Польше.

Об этом свидетельствуют данные ГП «Оператор рынка».

По состоянию на 21 апреля цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (индикатив оптовой цены) в объединенной энергосистеме Украины составляет 42,05 евро за МВт/ч. В Польше в этот день цена на РСВ составляет 66,14 евро за МВт/ч, в Словакии 72,6 евро, в Венгрии и Румынии – 72,92 евро.

В энергоострове Бурштынской ТЭС (Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская области), который работает в общем рынке со странами Европы, цена на РСВ 21 апреля составила 49,59 евро/МВт ч, что на 25% ниже, чем в Польше, и на 32% чем, в Словакии, Венгрии и Румынии.

По данным оператора рынка, в течение марта 2021 года оптовые цены электроэнергии в Украине были в среднем на 26-34% ниже, чем в соседних странах. Средняя цена РСВ в ОЭС Украины в марте составила 39,72 евро/МВт ч, в то время как в Польше 60,37 евро, в Словакии – 53,72 евро, в Венгрии – 55,02 евро, а в Румынии – 54,46 евро.

Оптовые цены на электроэнергию в Украине на 25-30% ниже, чем в Европе за последние 7 месяцев, свидетельствуют архивные данные «Оператора рынка».

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