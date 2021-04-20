В Саудовской Аравии строят крупнейшую в мире солнечную электростанцию

Индийская инновационная компания L&T выиграла проект строительства крупнейшей в мире солнечной электростанции. Инновационный завод планируют построить в Саудовской Аравии, пишет Arab News.
Штаб-квартира компании Larsen&Toubro (L&T) со штабом в Мумбаи заключила контракт на строительство солнечной фотоэлектрической сети Sudair в Саудовской Аравии. Компания подписала контракт на проектирование, закупку материалов и строительство завода под ключ.
Мощность завода по производству энергии составит из ВИЭ составит рекордные 1,5 гВт. Он будет расположен в Эр-Рияде – административном округе в центре Саудовской Аравии.
Проект имеет земельный участок площадью 30,8 квадратных километра. Он предназначена для установки солнечных фотоэлектрических модулей с соответствующими одноосными трекерами и инверторами.
Солнечный проект Государственного инвестиционного фонда (PIF) является частью планов Королевства инвестировать в возобновляемую энергию.
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