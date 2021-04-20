Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещей

Южнокорейская компания Samsung в рамках инициативы Galaxy Upcycling предложила новый вариант использования старых смартфонов в качестве домашних устройств интернета вещей.

Программа Galaxy Upcycling at Home позволяет превратить устаревшие телефоны линейки Galaxy в устройства для домашнего использования. Обновление софта способствует увеличению срока работы смартфона без подзарядки, чтобы гаджет мог играть роль датчика шума или датчика освещенности.

Как заявляет производитель электроники, смартфоны после обновления программного обеспечения смогут точнее распознавать разные звуки и реагировать на свет. Например, если устройство зафиксирует плач ребенка, лай собаки, мяуканье кошки или стук в дверь, то пользователю придет об этом сообщение и запись звука.

Кроме того, смартфон способен фиксировать уровень освещенности в помещении и автоматически включать свет или телевизор. В перспективе старые гаджеты Samsung Galaxy смогут управлять любой электроникой в ​​фирменной экосистеме Samsung SmartThings.

Бета-тестирование программы Galaxy Upcycling at Home пройдет в США, Великобритании и Южной Корее. Участвовать в проекте смогут владельцы любых смартфонов линеек S, Note и Z, выпущенных не ранее 2018 года, работающих на операционной системе не ниже Android 9.

Кроме того, инициатива Galaxy Upcycling призвана сократить количество отходов от старой электроники. Для этого в Samsung предлагают пользователям устаревших смартфонов новые варианты использования устройств в быту и профессиональной деятельности.