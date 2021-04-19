Межбанк: для рынка наступает момент истины

Этот четверг будет самым интересным днем на валютном рынке на этой неделе. Дело в том, что вчерашний резкий рост котировок доллара и прошедшие затем валютные ралли достаточно сильно всколыхнули всех участников торгов.
Оживились, в первую очередь спекулянты. Не особо отстают от них и крупные продавцы, которые почувствовали, что могут продавать валюту дороже.
Большинство из них – крупные экспортеры и впереди у них выплаты возмещений НДС государством. То есть, гривна у них появится. И от того, решат ли они сейчас продолжать активно продавать валютную выручку или на фоне вчерашнего взлета курса решат придержать валюту с надеждой на дальнейший рост курса, во многом зависит дальнейшее развитие событий на межбанке.
Многое зависит и от покупателей. После достаточно долгого периода застоя курса в пределах 28 гривен, вчерашние события показали, что часть впечатлительных покупателей дрогнули во время спекулятивной игры “на повышение” и относительно быстро сдались на милость “хотелок” продавцов. И это сигнал для них, что совместно со спекулянтами есть возможность повторить этот “фокус” и в ближайшее время.
Поэтому, для рынка наступает момент истины. Либо покупатели жестко становятся в оборону, своими котировками остужают боевой пыл спекулянтов и курс возвращается к уровням до 28 гривен. Либо психологический порог в 28 гривен быстро преодолевается и котировки начинают вздергивать к цели 28,10-28,20 гривен за доллар и выше к концу недели.
На самом деле сейчас все зависит от поведения покупателей. Их действия, и главное – стойкость при новых попытках раскачать курс в течение дня, и будут основным сигналом всему рынку на торгах в четверг.
Против гривны играет приближение начала основных выплат возмещений НДС экспортерам, в пользу нацвалюты сработает очень ограниченный спрос на валюту со стороны представителей реального сектора экономики в период локдауна. Кто победит в этом “перетягивании курсового каната”, мы сегодня к вечеру и узнаем.
По мнению Finance.ua, попытки “раскачать” курс доллара в четверг продолжатся, но НБУ выйдет на торги только при серьезных перекосах спроса и предложения, грозящих росту доллара на 10 копеек и более. По нашим расчетам объемы операций на межбанке 22 апреля будут находиться в пределах до $120-150 млн при совершении до 500 – 560 сделок.
Котировки межбанка, по нашим прогнозам в четверг будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,06 / 28,09
евро – 33,70 / 33,73
Курсы валют на Межбанке
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