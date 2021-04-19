Credit Suisse сообщил об убытке в $275 млн за квартал из-за скандала с Archegos Capital

Второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse сообщил о чистом убытке в 252 млн швейцарских франков ($275 млн) за I квартал в период усиления давления на банк.

Как сообщает CNBC, в отчете компании указано, что убыток отражает «значительные расходы по делу о хедж-фондах в США в I квартале 2021 г., нивелируя положительные результаты в области управления частным капиталом и инвестиционного банкинга».

Это произошло после того, как швейцарский кредитор предупредил о серьезных убытках в начале этого месяца после скандала с участием американского хедж-фонда Archegos Capital, который обвалился из-за слишком больших рисков. В результате этого Credit Suisse получил убыток в 4,4 млрд швейцарских франков, что, по его словам, «существенно повлияло» на результаты отчетного квартала.

Кроме того, в отставку ушли генеральный директор инвестиционного банка Брайан Чин и главный специалист по рискам Лара Уорнер. Правление решило отказаться от бонусов на 2020 год, а также сократить дивиденды.

Credit Suisse заявил, что если бы не ситуация с Archegos, скорректированная чистая выручка составила бы 7,4 млрд швейцарских франков, что на 35% больше, чем год назад.

Исполнительный директор банка Томас Готтштейн подчеркнул, что если бы не скандал, первые три месяца 2021 года стали бы «одним из лучших кварталов в истории Credit Suisse».

Credit Suisse заявил, что закрыл 97% своих торговых позиций, связанных с хедж-фондом Archegos, и ожидает сообщить о дополнительных убытках во II квартале в размере около 600 млн швейцарских франков.

Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии заявило в четверг, 22 апреля, что нарушило исполнительное производство против Credit Suisse в связи с потерями, связанными с крахом Archegos.

Другие основные показатели прибыли Credit Suisse за I квартал:

Показатель капитала CET 1, показатель платежеспособности банков, составил 12,2% по сравнению с 12,9% в конце 2020 года.

1, показатель платежеспособности банков, составил 12,2% по сравнению с 12,9% в конце 2020 года. Чистая выручка достигла 7,6 млрд швейцарских франков по сравнению с 5,2 млрд швейцарских франков в IV квартале прошлого года.

Общие операционные расходы снизились до 3,9 млрд швейцарских франков с 5,2 млрд швейцарских франков в предыдущем квартале.

Инвестиционно-банковское подразделение сообщило о чистой выручке в размере 3,9 млрд, что на 80% больше, чем год назад.

Подразделение по управлению частным капиталом сообщило о чистой выручка в размере 3,9 млрд швейцарских франков за квартал, что несколько выше, чем год назад.

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