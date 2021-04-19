Credit Suisse сообщил об убытке в $275 млн за квартал из-за скандала с Archegos Capital

Второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse сообщил о чистом убытке в 252 млн швейцарских франков ($275 млн) за I квартал в период усиления давления на банк.
Как сообщает CNBC, в отчете компании указано, что убыток отражает «значительные расходы по делу о хедж-фондах в США в I квартале 2021 г., нивелируя положительные результаты в области управления частным капиталом и инвестиционного банкинга».
Это произошло после того, как швейцарский кредитор предупредил о серьезных убытках в начале этого месяца после скандала с участием американского хедж-фонда Archegos Capital, который обвалился из-за слишком больших рисков. В результате этого Credit Suisse получил убыток в 4,4 млрд швейцарских франков, что, по его словам, «существенно повлияло» на результаты отчетного квартала.
Кроме того, в отставку ушли генеральный директор инвестиционного банка Брайан Чин и главный специалист по рискам Лара Уорнер. Правление решило отказаться от бонусов на 2020 год, а также сократить дивиденды.
Credit Suisse заявил, что если бы не ситуация с Archegos, скорректированная чистая выручка составила бы 7,4 млрд швейцарских франков, что на 35% больше, чем год назад.
Исполнительный директор банка Томас Готтштейн подчеркнул, что если бы не скандал, первые три месяца 2021 года стали бы «одним из лучших кварталов в истории Credit Suisse».
Credit Suisse заявил, что закрыл 97% своих торговых позиций, связанных с хедж-фондом Archegos, и ожидает сообщить о дополнительных убытках во II квартале в размере около 600 млн швейцарских франков.
Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии заявило в четверг, 22 апреля, что нарушило исполнительное производство против Credit Suisse в связи с потерями, связанными с крахом Archegos.
Другие основные показатели прибыли Credit Suisse за I квартал:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественностьВчера, 12:08 - 3131 8
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр5 ч. назад - 1850 5
Оптовая цена электроэнергии в Украине на треть ниже, чем в Словакии, Венгрии и Польше2 ч. назад - 139 4
НКРЭКУ оштрафовала компанию за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежаВчера, 17:40 - 3338 4
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 3437 4
monobank получил большое функциональное обновлениеВчера, 16:15 - 16425
80% ІТ-специалистов против Дія.City (опрос)Вчера, 17:04 - 7302
Межбанк: доллар неожиданно взлетелВчера, 18:15 - 5625
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше всегоВчера, 14:02 - 5453
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 3437 4
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаВчера, 12:10 - 321
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутПозавчера, 12:40 - 523
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 326
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 689
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5190 3