10 востребованных профессий на рынке труда Киева в 2021 году (инфографика)

По результатам исследования были названы 10 самых востребованных профессий на рынке труда Киева в 2021 году.

«Исследование перспективных потребностей рынка труда города Киева» было проведено КНП Образовательное агентство города Киева.

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Так, среди них: повар, оператор почтовой связи, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик, столяр, маляр, официант, оператор по обработке информации и программного обеспечения, оператор связи, администратор, электросварщик ручной сварки.



Инфографика: “Образовательное агентство города Киева”

«Готовность предприятий взять на работу выпускников заведений профессионального образования в Киеве достигает 96,6%. Если вы, находясь в режиме семейного карантина, размышляете над будущим своего ребенка и семьи, воспользуйтесь этой информацией», – сообщила директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.



Инфографика: “Образовательное агентство города Киева”

Напомним, средняя заработная плата в феврале 2021 года в Украине составила 12 549 грн. Тогда как в январе этот показатель был равен 12 337 грн, что меньше на 212 грн.

По данным Государственной службы статистики, больше всего получают жители Киева, Донецкой и Киевской областей. Средняя зарплата в месяц в столице достигает 18 504 грн – самая высокая по стране.

Справка Finance.ua:

На сегодняшний день украинцам, лишившимся работы в период карантина, пособие по безработице назначается с первого дня получения статуса безработного, а продолжительность его выплаты не может превышать 270 календарных дней.

Размер выплат зависит от нескольких факторов: во-первых, максимальное пособие по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня это 9,08 тыс. грн; во-вторых, размер выплат зависит от трудового стажа и официальной зарплаты на прежнем месте работы.

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