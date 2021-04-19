Канада введет налог на роскошь

В Канаде будет введен новый налог на дорогие транспортные средства.
Об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, поданного на рассмотрение парламента.
“Бюджет-2021 предлагает ввести налог на покупку для личного использования роскошных автомобилей и летательных средств, розничной ценой выше 100 тыс. долл., и судов дороже 250 тыс. долл.”, – говорится в документе.
Отмечается, что новый налог начнет действовать с 1 января 2022 года.
“Налог рассчитываться как меньшее из двух: или 20% от цены сверх определенного предела (100 тыс. долл. для автомобилей и летательных средств и 250 тыс. долл. для лодок) или 10% от общей цены роскошного автомобиля, лодки или личного летательного средства”, – отмечается в бюджете.
По расчетам правительства, новый налог в течение следующих пяти лет принесет в казну около 500 млн долл. США.
“Те, кто может позволить себе приобрести роскошные товары, могут заплатить немного больше”, – говорится в документе.
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