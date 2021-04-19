Сколько зарабатывают в сфере административного персонала (исследование)

В среднем на одну позицию в сфере «Административный персонал» претендуют 4 соискателя. Средняя заработная плата в категории составляет 11 090 грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков grc.ua.
“Вакансий в сфере «Административный персонал» – 8% от общего числа актуальных вакансий на кадровом портале. Резюме – 7% от общего числа соискателей. Согласно данным аналитиков, вакансии перекрывают потребность в работе на 27%, в среднем на одну позицию претендуют 4 соискателя”, – говорится в сообщении.
Какую зарплату предлагают:
46% предложений о работе в три раза меньше средней зарплаты по Украине (согласно данным grc.ua в начале апреля средняя заработная плата составляла 17 468 грн);
Инфографика: grc.ua
“Шансы трудоустроиться выше у молодых, активных, без опыта работы (61% вакансий) или с минимальным опытом от года до трех лет (33%) работы. Перспективы у более опытных административных работников (в профессии от трех до шести лет) не очень радужны – всего 5% вакансий в сфере открыты для этой категории соискателей”, – отмечают аналитики.
Зарплатные пожелания соискателей:
Инфографика: grc.ua
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