Сколько зарабатывают в сфере административного персонала (исследование)

В среднем на одну позицию в сфере «Административный персонал» претендуют 4 соискателя. Средняя заработная плата в категории составляет 11 090 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков grc.ua.

“Вакансий в сфере «Административный персонал» – 8% от общего числа актуальных вакансий на кадровом портале. Резюме – 7% от общего числа соискателей. Согласно данным аналитиков, вакансии перекрывают потребность в работе на 27%, в среднем на одну позицию претендуют 4 соискателя”, – говорится в сообщении.

Какую зарплату предлагают:

46% предложений о работе в три раза меньше средней зарплаты по Украине (согласно данным grc.ua в начале апреля средняя заработная плата составляла 17 468 грн);

оклад, который можно сравнить со средней зарплатой, предлагают только 14% вакансий в категории;

более высокую компенсацию работодатели предлагают единицам: 7% соискателей могут рассчитывать на сумму от 23 300 грн и только 3% – на зарплату от 29 100 грн;

средняя заработная плата в категории составляет 11 090 грн.



Инфографика: grc.ua

“Шансы трудоустроиться выше у молодых, активных, без опыта работы (61% вакансий) или с минимальным опытом от года до трех лет (33%) работы. Перспективы у более опытных административных работников (в профессии от трех до шести лет) не очень радужны – всего 5% вакансий в сфере открыты для этой категории соискателей”, – отмечают аналитики.

Зарплатные пожелания соискателей:

48% готовы принять предложение о работе, если заработная плата составит от 6600 до 13 300 грн;

еще 31% согласны на компенсацию в диапазоне от 13 300 до 20 000 грн/месяц.



Инфографика: grc.ua

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