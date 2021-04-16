Amazon в своих гастрономах разрешила оплачивать продукты ладонью

Американская компания Amazon у себя на родине владеет сетью продуктовых магазинов, которые использует для испытаний новых технологий.

Инициатива по отказу от кассиров не нашла поддержки в связи со сложной обстановкой на рынке труда, а вот технологию оплаты товаров взмахом руки интернет-гигант уже внедрил в фирменных торговых точках в окрестностях штаб-квартиры.

Впервые о наличии подобной технической возможности Amazon заговорил ещё в сентябре прошлого года, но на практике функцию оплаты продуктов посредством бесконтактного сканирования ладони компания реализовала в сети фирменных магазинов в Сиэтле только сейчас.

С сегодняшнего дня, как сообщает Reuters, в магазинах Whole Foods в этом американском городе клиенты могут оплатить покупки одним взмахом руки.

Специальный сканер распознает совокупность биометрических параметров, по которым можно однозначно идентифицировать владельца, и позволит списать с его счёта необходимую сумму. Для оплаты таким способом даже не потребуется учётная запись Amazon, клиенту достаточно будет заранее зарегистрироваться в сервисе Amazon One, сообщив номер банковской карты и телефона, а также отсканировать ладонь.

Позже такой механизм оплаты покупок будет принят на вооружение в других магазинах сети в ближайшие месяцы. Как отмечают в компании, покупателей всё равно будут обслуживать кассиры, сканирующие товары из корзины, но расчёт будет осуществляться через сканирование ладони бесконтактным методом. К сокращениям рабочих мест внедрение этой технологии не приведёт.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫