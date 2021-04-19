В 22% фактически удержанные МФО суммы с заемщика не соответствуют указанным в условиях (инфографика)

Аналитики проекта USAID “Трансформация финансового сектора” рассказали о результатах тайных проверок микрофинансовых организаций для сравнения в разрезе новых и повторных обращений.

Суть: тайные покупатели сначала обращались в МФО с целью получения кредитных средств как новые клиенты, а затем через определенный период делали повторный визит.

Что показала проверка:

новые клиенты получают кредитные средства на лучших условиях;

преимущественно такие предложения базируются на том, что новые клиенты получают сниженную процентную ставку или акционные предложения (промокод, льготные периоды и т.д.).

По данным USAID, рисковый сегмент заемщиков, если:

кредитная история отсутствует или плохая;

нет подтвержденных доходов;

безработные.

Аналитики также приняли во внимание последствия просрочки в МФО. Финансовые компании предусматривают разные санкции за невозврат кредита в срок. Более того, часто применяются одновременно несколько видов ответственности в 21% случаев – штраф и пеня, в 16% – штраф, пеня и повышенная ставка.

При этом для повторных обращений применяются жесткие санкции (выше ставка, больше пеня).

Эксперты привели пример различий в затратах заемщика на основе реального опыта в ходе проверки:

“В результате анализа мы обнаружили, что в 22% случаев фактически удержанные суммы с заемщика не соответствовали тем, что указаны в условиях и зафиксированы в договорах. В 13% была удержана большая сумма, а еще у 9% – меньше”, – отмечают аналитики.

Причины удержания больших сумм:

удерживались проценты и за день выдачи, и за день возврата средств;

округление в пользу кредитодателя;

удержана плата за весь срок кредита, а не за фактическое количество дней пользования.

Почему удерживают меньшие суммы:

округление в пользу заемщика;

удержана плата за меньшее количество дней;

скидка по промокодом.

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