В 22% фактически удержанные МФО суммы с заемщика не соответствуют указанным в условиях (инфографика)

Аналитики проекта USAID “Трансформация финансового сектора” рассказали о результатах тайных проверок микрофинансовых организаций для сравнения в разрезе новых и повторных обращений.
Суть: тайные покупатели сначала обращались в МФО с целью получения кредитных средств как новые клиенты, а затем через определенный период делали повторный визит.
Что показала проверка:
По данным USAID, рисковый сегмент заемщиков, если:
Аналитики также приняли во внимание последствия просрочки в МФО. Финансовые компании предусматривают разные санкции за невозврат кредита в срок. Более того, часто применяются одновременно несколько видов ответственности в 21% случаев – штраф и пеня, в 16% – штраф, пеня и повышенная ставка.
При этом для повторных обращений применяются жесткие санкции (выше ставка, больше пеня).
Эксперты привели пример различий в затратах заемщика на основе реального опыта в ходе проверки:
“В результате анализа мы обнаружили, что в 22% случаев фактически удержанные суммы с заемщика не соответствовали тем, что указаны в условиях и зафиксированы в договорах. В 13% была удержана большая сумма, а еще у 9% – меньше”, – отмечают аналитики.
Причины удержания больших сумм:
Почему удерживают меньшие суммы:
Кстати, на Finance.ua работает специальный сервис для выбора кредитов. С его помощью можно быстро выбрать необходимый именно вам кредитный продукт и подходящая МФО.
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