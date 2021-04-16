Небольшие семейные фермы смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривен на гектар

Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривен на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не превышает 100 тысяч гривен на одно хозяйство.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 21 апреля.

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«Правительство усовершенствовало процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств. В частности, мы увеличиваем размер государственной субсидии вновь созданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий», – говорится в сообщении.

Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств.

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