Honor представила смартфон с пятью камерами

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Play 5T Life.

Об этом сообщает GSM Arena.

В середине аппарата установлен процессор Mediatek Helio P35 и батарея мощностью в 5 тысяч мегаампер в час. Операционная память равна 6Гб, а внутренняя 128 Гб.

Смартфон с LCD-дисплеем в 16,8 сантиметра имеет разрешение в HD+.



Фото: GSM Arena

Также устройство имеет селфикамеру в 8Мп, а на обратной стороне находятся еще четыре камеры (13Мп, 5Мп и две по 2 Мп).

Отмечается, что стоимость смартфона составляет около 200 долларов США. Доступные цвета – голубой и черный. Начало продаж запланировано на 27 апреля.



Фото: GSM Arena