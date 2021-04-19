Honor представила смартфон с пятью камерами

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor Play 5T Life.
Об этом сообщает GSM Arena.
В середине аппарата установлен процессор Mediatek Helio P35 и батарея мощностью в 5 тысяч мегаампер в час. Операционная память равна 6Гб, а внутренняя 128 Гб.
Смартфон с LCD-дисплеем в 16,8 сантиметра имеет разрешение в HD+.
Фото: GSM Arena
Также устройство имеет селфикамеру в 8Мп, а на обратной стороне находятся еще четыре камеры (13Мп, 5Мп и две по 2 Мп).
Отмечается, что стоимость смартфона составляет около 200 долларов США. Доступные цвета – голубой и черный. Начало продаж запланировано на 27 апреля.
Фото: GSM Arena
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