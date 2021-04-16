Украинцы снова могут получать интернет-заказы из Кореи

С 19 апреля почта Кореи возобновляет доставку отправлений в Украину. Транспортировка импорта в Украину будет выполняться рейсами AirAstana при посредничестве GlobalAirCargo.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первой возобновится EMS-доставка, а затем и все остальные категории, чтобы украинцы быстро получили заказ из корейских интернет-магазинов и личные отправления. Больше всего в структуре корейского экспорта в Украину занимает доля EMS-отправлений из корейских интернет-магазинов.
Ведь заказывать товары за границей может быть в несколько раз дешевле, чем в Украине. К тому же получая посылки стоимостью до 100 евро, не уплачиваются таможенные сборы и НДС.
Доставку Укрпочтой теперь можно заказать на самых популярных торговых площадках Кореи:
Также Укрпочта доставит заказанную косметику на таких платформах:
До пандемии Корея входила в список ключевых 10 стран-импортеров по всем категориям отправлений, а в категории EMS-отправлений – в тройку стран-лидеров импортеров Укрпочты. В 2020 году с появлением и распространением коронавируса Почта Кореи ввела ограничения в своей работе: из-за стремительного роста расходов на авиационное транспортировки закрыла прием отправлений в большинстве стран Европы, в том числе и в Украину.
Несмотря на аналогичные сложности в авиадоставке из Украины, Укрпочта бесперебойно предоставляла услуги по экспорту в Корею, используя грузовые авиалинии. Напомним, что экспортировать из Украины с услугой EMS стало проще, с 1 марта 2021 года EMS-отправления можно оформлять онлайн в личном кабинете пользователя и системе АРІ.
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