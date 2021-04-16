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В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса

В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса

В словенском городе Марибор запустили суперкомпьютер, созданный совместным предприятием Евросоюза на деньги фондов ЕС и стран-членов союза.

На церемонии запуска исполнительный заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер подчеркнула, что суперкомпьютер Vega – первый из нескольких.

По ее словам, европейские суперкомпьютеры помогут спасти жизни людей, поддерживая искусственный интеллект для идентификации молекул для передового медикаментозного лечения, отслеживая инфекции COVID-19 и других заболеваний.

Суперкомпьютер Vega создан Европейским совместным предприятием по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) на средства союзных фондов и государств-членов ЕС. Общие инвестиции в него составили 17,2 млн евро.

Суперкомпьютер имеет вычислительную производительность 6,9 петафлопс и будет поддерживать разработку приложений во многих областях, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и высокопроизводительный анализ данных. Он поможет европейским исследователям и промышленным предприятиям добиться новых достижений в биоинженерии, метеорологии, борьбе с изменением климата, персонализированной медицине, а также в изобретении новых материалов и лекарств, говорится в пресс-релизе ЕК.

Кроме Vega, суперкомпьютеры EuroHPC приобретены и устанавливаются в научных учреждениях разных стран ЕС: Sofia Tech Park в Болгарии, Национальном суперкомпьютерном центре IT4Innovations в Чехии, CINECA в Италии, LuxProvide в Люксембурге, Minho Advanced Computing Center в Португалии и научном центре CSC в Финляндии.

Новый регламент предприятия EuroHPC предусматривает дополнительные инвестиции в размере 8 млрд евро в суперкомпьютеры следующего поколения, включая квантовые.

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По материалам Mind
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