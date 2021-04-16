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Межбанк: будет ли взлет котировок

Межбанк: будет ли взлет котировок

Среда на валютном рынке пройдет достаточно активно и во многом интересно за счет действий отдельных игроков. Это произойдет:

Во-первых – за счет текущих хозяйственных операций клиентов. Конец месяца уже не за горами, период выплаты возмещений НДС тоже, а начало мая — целая череда праздников. Даже в период локдауна часть клиентов, на опасениях роста котировок в период выплат государства экспортерам — в ближайшие несколько дней будет покупать валюту под свои внешнеэкономические контракты с целью несколько сэкономить и подстраховать себя от курсовых неожиданностей. Это несколько увеличит спрос на межбанке;

Во-вторых – несмотря на достаточно скромные результаты аукциона Минфина по ОВГЗ — сегодня покупателям надо перечислить 4,59 млрд гривен в бюджет. Как мы и предупреждали в своих прогнозах — чиновники были вынуждены чуть поднять уровень доходности по этим бумагам и она составила от 8,5% до 12,75% годовых в зависимости от сроков. И хотя у многих из этих покупателей есть еще гривна от погашения предыдущих выпусков — часть инвесторов-нерезидентов все же появится на валютном рынке. Это не будут значительные суммы продаж валюты, но все же они будут. По нашим оценкам, это добавит сегодня $ 10−20 млн дополнительного предложения. Немного, но все же лучше, чем ничего.

В остальном – сегодня противостояние курсовых интересов и задач крупных покупателей и продавцов продолжится. И выход любого крупного игрока на межбанк будет приводить к перекосам на рынке. Но в целом, пока спрос и предложение на торгах спокойно закрывают друг друга без всякой помощи регулятора. Мы и сегодня не ожидаем особой активности со стороны Нацбанка в части проведения интервенций.

Спекулянты продолжат активно зарабатывать на евро, где колебания курса в течение дня сейчас значительно выше, чем по доллару. Несмотря на их периодические попытки «раскачать» и курс доллара на негативных новостях с Донбасса — ажиотажа не наблюдается. У бизнеса в период локдауна физически нет ресурсов для новой курсовой лихорадки.

По нашим расчетам, объемы операций на межбанке 21 апреля будут находиться в пределах до $ 110−140 млн при совершении до 500 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,85 — 28,10 грн, евро — коридор 33,45 — 33,85 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,01 / 28,02
евро — 33,65 / 33,67

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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