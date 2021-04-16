Amazon готовится к запускам собственных интернет-спутников проекта Kuiper

United Launch Alliance предоставит компании Amazon девять ракет Atlas 5 для отправки на орбиту первой партии спутников. Они станут фундаментом проекта Kuiper, который, по замыслу главы компании Джеффа Безоса, должен стать аналогом Starlink от SpaceX.

Об этом пишет The Verge.

Amazon планирует создать на орбите так называемое созвездие из 3236 искусственных спутников для обеспечения интернетом отдаленных уголков мира. Также они послужат серьезной поддержкой для инфраструктуры облачных вычислений компании – Amazon Web Services.

Однако с тех пор, как Федеральная комиссия по связи (FCC) США дала разрешение на запуск спутников в июле 2020 года, новостей о проекте Kuiper почти не было.

По требованию FCC компания Безоса должна запустить минимум половину всех спутников – около 1618 штук – до июля 2026 года. Ракеты Atlas 5 помогут в этом, но Amazon может воспользоваться и другими предложениями на рынке.

Пока у проекта Kuiper есть два серьезных конкурента – SpaceX уже вывела на орбиту 1355 из 12 000 аппаратов, а OneWeb запустила 146 своих спутников из примерно 650 запланированных.

Еще есть Telesat, которая собирается вывести 300 спутников.

Созвездие Kuiper будет находиться на высоте от 590 до 630 км над Землей. По словам компании, прототип технологии обеспечил скорость соединения 400 Мбит/с, и «производительность продолжит увеличиваться в будущих версиях».

В прошлом году Amazon представила дизайн антенны для пользователей Kuiper. Также они подходят для соединения с другими спутниками на геостационарных и более дальних орбитах.

В 2020 г. Amazon пообещала вложить в программу $10 млрд – примерно столько же, сколько SpaceX в Starlink.

На начало февраля у Starlink было уже более 10 000 пользователей. Они получают комплект оборудования по цене $499 и платят по $99 в месяц за услуги спутниковой связи.